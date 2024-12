Dieci mila persone alla maratona di Torino

TORINO – A vincere la maratona è il poliziotto Pasquale Selvarolo, con un tempo di 2:11:13.

La partenza è stata in via roma, tra Piazza Castello e Piazza san Carlo, alle 8:30 di questa mattina. Il termometro segnava zero gradi.

Record di partecipazione: tra maratona, mezzamaratona e stracittadina più di 10 mila persone hanno partecipato alla Torino City Marathon.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese