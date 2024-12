Calcio bidone: ricandidato Pogba della Juventus, “campione” in carica

TORINO – Ha fatto molto discutere la recente assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri, che ha spezzato il monopolio targato Messi e Cristiano Ronaldo. Il centrocampista del Manchester City e della Nazionale spagnola si è imposto abbastanza a sorpresa, visto che il favoritissimo era il brasiliano Vinicius del Real Madrid. E questa mancata vittoria ha fatto mandare su tutte le furie le merengues: nessun rappresentante del club, né dirigente, né calciatore, né staff tecnico, si è presentato, decidendo di disertare la premiazione a Parigi, su ordine del potentissimo patron Florentino Perez.

Polemiche che, invece, non si sono ovviamente riscontrate nel Calciobidone lo scorso anno, visto che vinse il favorito della vigilia, quel Paul Pogba che il mese scorso è tornato a farsi sentire (ma non in campo) con una gaffe importante, che gli ha precluso definitivamente quelle seppur minime possibilità di una (improbabile) riconferma alla Juventus. E così, puntuale come una cambiale in protesto, torna anche quest’anno il sondaggio deputato ad eleggere il peggior calciatore straniero della Serie A, organizzato dal portale Calciobidoni.it, continua ad essere realizzato con il fondamentale supporto del Guerin Sportivo e del mensile Calcio 2000.

Veniamo al “piatto forte”, i Candidati, di cui ben tre provenienti dai colori giallorossi della Roma: ABRAHAM (Roma/Milan), CELIK (Roma), DIA (Salernitana/Lazio), KLAASSEN (Inter), LINDSTROM (Napoli), POGBA

(Juventus), RADONJIC (Torino), SMALLING (Roma), TRESSOLDI (Sassuolo), VARANE (Como). Due conferme, quelle di Abraham e del “campione in carica” Pogba, che può quindi puntare a confermare il poco invidiabile titolo.

A selezionare i Candidati, gli appartenenti alla Giuria: il blogger Jacopo Formia, tifoso del Torino, i riconfermatissimi Ivan Zazzaroni (direttore Corriere dello Sport) e Fabrizio Ponciroli, il “decano” dei giornalisti Darwin Pastorin e il

fedelissimo Matteo Politanò, insieme al pluripremiato giornalista Daniele Bartocci (100 eccellenze italiane ’23). A coordinare le operazioni, come al solito, il blogger e scrittore pontino Cristian Vitali.

