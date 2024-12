I 60 anni del Crodino, l’analcolico nato a Crodo in Valle Antigorio

CRODO – Un piccolo comune italiano di 1429 anime della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e principale centro abitato della Valle Antigorio: è qui che è nato il Crodino, il famoso analcolico dall’aroma agrumato con finale speziato dai toni aromatici, ormai diventato parte della cultura italiana.

L’analcolico biondo nasce nel dicembre nel 1964 a Crodo dall’idea di Piero Ginocchi, imprenditore originario di Parma e proprietario della Società Anonima Terme di Crodo. Il Crodino, la cui formula è stata messa a punto dall’esperto erborista e aromatiere Maurizio Gozzelino, fu prodotto per la prima volta nel 1965 in oltre 50 mila pezzi.

La sua nascita è avvenuta in un momento storico in cui in Italia produttori di liquori e imprenditori erano alla ricerca di un drink analcolico o a basso contenuto alcolico, poiché i consumatori chiedevano sempre più questo tipo di prodotto: una tendenza che oggi si ripete poiché i consumatori sono sempre più interessati a proposte a basso o zero contenuto alcolico.

Nel 1995, Crodino viene acquisito dal Gruppo Campari, uno dei protagonisti dell’industria globale degli alcolici. Da allora, l’analcolico biondo dal gusto travolgente è apprezzato dai consumatori del mercato italiano e inizia a viaggiare al di fuori dei suoi confini, mantenendo immutata la ricetta originale

E a proposito, l‘antica ricetta del Crodino è rimasta inalterata per oltre 50 anni ed è segreta, se non per alcuni elementi noti: chiodi di garofano, cardamomo, semi di coriandolo e noce moscata.

Ma come si gusta il Crodino? Il modo migliore per gustarti il Crodino è in un bicchiere da vino a stelo lungo, generosamente riempito di ghiaccio, guarnito con una fetta di arancia fresca per esaltarne le note aromatiche. Per goderti appieno l’esperienza dell’aperitivo all’italiana, accompagna il tuo Crodino con deliziosi stuzzichini semplici e di alta qualità, come gustose tapas o bocconcini di specialità italiane.

