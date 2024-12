Frugarolo, cerca di isolare la ragazza minorenne di cui è invaghito e brucia l’auto al possibile rivale

FRUGAROLO – E’ stato possibile scoprire la vicenda solo in seguito all’incendio di un’auto il mese scorso a Frugarolo. Le immagini delle telecamere di Frugarolo e Bosco Marengo hanno permesso di individuare un’auto con due persone a bordo, responsabili dell’atto doloso.

Da qui si è potuta ricostruire la vicenda. La persona che ha dato fuoco all’auto stava cercando di fare terra bruciata intorno ad una ragazza minorenne di cui si era invaghito, minacciando e spaventando tutti i possibili pretendenti, in modo da rimanere – nella sua visione distorta – l’unica scelta per la giovane.

Tra questi c’era il proprietario dell’auto data alle fiamme, che non è quindi l’unica vittima del reo. I Carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi e delineato un quadro allarmante che supporta il quadro indiziario a carico dei due, ottenendo dall’Autorità Giudiziaria un’ordinanza di custodia cautelare per l’arresto e la sottoposizione ai domiciliari con braccialetto elettronico per l’autore materiale dei reati, mentre il complice è stato denunciato. Entrambi dovranno rispondere a vario titolo di atti persecutori, minaccia e incendio doloso.

