La finale della Kings League all’Allianz Stadium di Torino  il 12 gennaio 2025

La finale della Kings League, la Kings League World Cup, la competizione ideata da Piqué, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino il 12 gennaio 2025. La KWC Nations è la prima competizione a squadre nazionali dei Kings.

Il torneo riunirà 16 squadre che si sfideranno tra l’1 e il 12 gennaio in un torneo per determinare il campione per un totale di 27 partite. La prima fase si terrà in una sede al coperto e le finali si svolgeranno allo Juventus Stadium.

Alla presentazione della Kings League Italia hanno partecipato Gerard Piqué , Zlatan Ibrahimovic, Presidente di Kings League Italia e Claudio Marchisio, Head of Competition insieme a Gigi Buffon, Alex Del Piero, Andrea Pirlo, Luca Toni, Giorgio Chiellini e Francesco Totti, Sono state introdotte le dodici squadre partecipanti al campionato e i Presidenti che le guideranno: Blur guiderà di nuovo gli Stallions dopo l’esperienza alla Kings World Cup in Messico, mentre PirlasV i suoi Punchers, ma anche Luca Campolunghi con i suoi Zebras. GrenBaud con il GrenBaud Circus, e ZW Jackson alla guida del team Zeta, Er Faina ed En3rix capeggeranno il team Caesar, Marzaa il team TRM e Manuuxo invece guiderà i Gear7 e Mirko Cisco i suoi Underdogs. Frenezy sarà a capo degli Alpac, Sergio Cruz e Off Samuel del team Lotus e Fedez alla guida dei suoi Boomers.

Il 5 dicembre si terranno i draft delle 12 squadre della Kings League italiana.

All’evento di presentazione della Kings League hanno partecipato anche il sindaco di Torino Stefano Lorusso e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

