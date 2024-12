Recuperati 9 alloggi occupati abusivamente nelle case Atc di via Aosta a Torino

TORINO – Nove alloggi occupati abusivamente sono stati recuperati questa mattina nel complesso di edilizia sociale di via Aosta 31 F, a Torino. L’intervento, coordinato dalla Questura di Torino, vede la partecipazione congiunta di Polizia di Stato, Polizia locale e Vigili del Fuoco, con la presenza di personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, dei servizi sociali della Città di Torino, Amiat, Italgas e Ireti. L’operazione è ancora in corso.

Tra le unità immobiliari recuperate, che le maestranze Atc stanno provvedendo a mettere in sicurezza con dispositivi antintrusione, anche il locale ex portineria al piano rialzato dove sabato scorso si è verificato un incendio.

“Questa operazione di sgombero – dichiara il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Emilio Bolla – rappresenta un altro importante passo avanti verso il ripristino della legalità nelle case popolari. Ringrazio in particolare la Questura di Torino per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’intervento. Questi sgomberi – ha aggiunto Bolla – sono la testimonianza concreta della collaborazione tra Atc, forze dell’ordine e istituzioni locali per affrontare il problema delle occupazioni abusive e per restituire alla comunità spazi destinati a chi ne ha diritto”.

Atc ricorda ancora che nella giornata di ieri un tentativo di occupazione abusiva è stato sventato nel complesso di via Cravero 33 e un altro alloggio è stato recuperato nel vicino stabile di via Ghedini 19, zona Regio Parco.

