UniTo sottoscrive un accordo con l’università di Timisoara (Romania): si potranno ottenere due titoli accademici

TORINO – L’Università di Torino e l’Universitatea de Vest din Timisoara (in Romania), hanno sottoscritto un accordo per avviare un percorso accademico che consentirà ad alcuni studenti di frequentare le lezioni dei due atenei per alcuni anni e così ottenere due titoli accademici.

I dipartimenti coinvolti sono Giurisprudenza e Psicologia, l’accordo sarà operativo a partire dall’anno accademico 2024-2025. L’accordo per Giurisprudenza durerà cinque anni e coinvolgerà dieci studenti di ciascun ateneo per trascorrere due anni in Romania. Quattro i titoli che si potranno ottenere: Global Law and Transnational Studies (L-14) e European Legal Studies erogati a Torino; Drept European și Internațional -/ European and International Law e Master in European Union Law, erogati a Timisoara.

Per Psicologia è previsto un percorso di due anni, di cui uno da trascorrere nell’altro Paese, nell’ambito del corso italiano per la laurea magistrale in Scienze del corpo e della mente e del corso rumeno volto al rilascio del titolo di Master’s Degree in Clinical Psychology and Psychotherapy

