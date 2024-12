Furto al Carrefour di Nichelino: due uomini sorpresi mentre rubano abbigliamento

NICHELINO – Un episodio di furto si è verificato all’interno del punto vendita Carrefour di Nichelino, dove due uomini sono stati colti in flagrante mentre tentavano di rubare alcuni capi di abbigliamento. I ladri hanno messo in atto un ingegnoso stratagemma per eludere i controlli: hanno infatti tagliato le etichette di diversi indumenti, indossandoli immediatamente prima di tentare di oltrepassare le casse senza pagare.

La situazione è degenerata quando il personale della sicurezza, insospettito dalla condotta dei due, è intervenuto bloccando i ladri. Uno di loro ha subito ammesso il furto, mentre l’altro ha tentato una fuga disperata, aggredendo una guardia giurata nel tentativo di liberarsi. Nonostante l’aggressione, il vigilante è riuscito a mantenere il controllo della situazione, trattenendo l’uomo fino all’arrivo dei carabinieri di Nichelino.

Il valore del bottino, stimato intorno ai cento euro.

