Incendio nel deposito Butangas ad Orbassano: la causa una bombola che alimentava una stufetta a gas

ORBASSANO – Ieri sera, intorno alle 19:20, un incendio è scoppiato all’interno di un piccolo ufficio, provocato da una bombola che alimentava una stufetta a gas.

Il primo a intervenire è stato il brigadiere Ciriaco Corso, che ha subito preso due estintori dalla caserma e si è precipitato nel deposito per cercare di domare le fiamme.

Con grande coraggio, il brigadiere è riuscito a far evacuare il gestore, mentre i Vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto e i volontari del distaccamento di Rivalta, hanno completato l’opera di spegnimento.

Il titolare del deposito è stato trasportato in ospedale per un principio di intossicazione da gas, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Purtroppo, durante l’intervento, il brigadiere Corso è stato colpito da una tegola caduta a causa delle fiamme che avevano danneggiato la copertura dell’edificio. Dopo essere stato medicato, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni.

