A Torino in via Biglieri e via Pacini due cantieri Atc per la messa in sicurezza e il miglioramento di due edifici

TORINO – 12 ascensori all’interno di un condominio di via Biglieri, a Torino: questa la novità messa in campo da Atc (Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte) per migliorare la mobilità dei residenti.

L’intervento è stato finanziato dal Programma Fondi Ex Gescal Linea 1 Regione Piemonte, con un investimento complessivo di 1,9 milioni di euro. I lavori termineranno entro l’inizio del nuovo anno, secondo quanto comunica l’Atc.

Con le stesse risorse regionali dell’Ex Gescal, è stato installato un cantiere in via Pacini, in Barriera di Milano. Qui saranno sostituite le porte antincendio, saranno montati i pannelli in lana di roccia ignifughi e si sostituiranno alcuni serramenti.

