Tra calcio in Molise e circolo dei dirigenti Coldiretti: chi è Carlo Loffreda, il nuovo direttore di Coldiretti Torino

TORINO – Carlo Loffreda è il nuovo direttore di Coldiretti Torino. Fino ad ora a capo del distacco torinese della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti c’era Andrea Repossini, ma il Consiglio direttivo questa mattina ha votato il cambio di vertice. Repossini andrà a dirigere Coldiretti Brescia, la stessa che il nuovo direttore ha guidato per due anni.

Loffreda, 38 anni, campano di origine, è figlio di Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania, ex direttore di vari distretti provinciali, ex consigliere della Camera di Commercio di Salerno ed ex membro del CdA del Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano.

Carlo Loffreda ha iniziato come tecnico agronomo presso l’Idrocilento, una società privata che si occupa di distribuzione di acqua e produzione di energia idroelettrica in provincia di Salerno.

Dopo l’esperienza come responsabile aziendale a Coldiretti Brescia, è diventato direttore di Coldiretti Rieti a dicembre 2018. Ad oggi dirige anche Coldiretti Bergamo, incarico iniziato nel 2021.

A Brescia è stato responsabile di Campagna Amica, una fondazione che nel 2021, durante il Covid aveva organizzato una serie di mercati per permettere di vendere i propri prodotti agli agricoltori della zona compresa tra Brescia e Rovato. I mercati di Campagna Amica ora sono sparsi in tutta Italia, qui c’è una mappa.

Campagna Amica ha come partner, oltre a Coldiretti, World Farmers Market coalition, associazione fondata nel 2021 che raggruppa gli agricoltori Norvegia, Danimarca, Canada, Ghana, Georgia, USA e anche Italia.

Loffreda è anche direttore generale di una squadra di calcio, la F.C. Matese, del Molise.

