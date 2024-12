Kings League, il primo accoppiamento dell’Italia è con il Giappone

TORINO -Si è concluso stasera il sorteggio della Kings World Cup Nations, competizione mondiale della Kings League che si terrà in Italia da gennaio. Gerard Piqué, Presidente di Kings League, ha accompagnato sul palco Danilo, il capitano della Juventus e della Nazionale brasiliana che ha avuto l’onere e l’onore di annunciare la partecipazione della nazionale verdeoro alla Kings World Cup Nations e anche l’arrivo dell’attesissimo campionato di Kings League in Brasile.

Per il sorteggio del calendario della Kings World Cup Nations sono saliti sul palco il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, i quali, assieme e Gerard Piqué e Claudio Marchisio, hanno pescato le tradizionali palline e hanno dato vita al tabellone della competizione che si terrà dall’1 al 12 gennaio.

Oltre alla conferma delle nazioni partecipanti e degli ultmi due Paesi, Uzbekistan e Brasile, hanno anche annunciato la loro presenza diverse legend come Kün Aguero, Mario Götze, James Rodriguez, Kang- In Lee e personaggi come Jake Paul, e anche gli italiani Blur e Fedez.

L’Italia giocherà la sua prima gara contro il Giappone.

Il torneo internazionale, Kings World Cup Nations, porterà alcune delle squadre migliori del mondo a gareggiare in un vero e proprio spettacolo di sport e adrenalina!

