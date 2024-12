Ospedale Molinette, violentata una paziente e un’altra aggredita

TORINO – Siamo a Marzo 2024. Secondo quanto ricostruito in tribunale dagli avvocati, un uomo ricoverato nel reparto psichiatria delle Molinette, ma c’è solo posto in una barella in corridoio.

Il paziente entra nella stanza di una ragazza anoressica, stacca il campanello e la violenta. Lei riesce a divincolarsi e a scappare, lui fugge in un’altra stanza dove aggredisce un’altra donna, di 66 anni.

L’uomo, 36 anni, è stato poi fermato dal personale dell’ospedale. Secondo una perizia psichiatrica, è incapace di intendere e di volere.

L’avvocato della ragazza violentata ha sollevato un punto fondamentale: perché un uomo senza diagnosi definitiva è stato ricoverato in un reparto a prevalenza femminile?

La procura ha aperto un’indagine sulle misure di sicurezza dell’ospedale per accertare che non ci siano state negligenze.

L’aggressore è ancora ricoverato, ma ha ottenuto dei permessi di uscita per attività professionali.

