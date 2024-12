Targhetta dell’onoranza funebre, ma per un gatto. Il Comune di Cuneo blocca l’iniziativa di due cittadini

CUNEO – Alcuni manifesti funebri sono stati ritirati dal Comune di Cuneo perchè non sono a norma: su di essi infatti non è raffigurata una persona, ma un gatto.

L’iniziativa è nata da due cuneesi che, per ricordare “Tato”, il gattino con cui avevano trascorso 20 anni, hanno deciso di mettere in giro per Borgo San Dalmazzo e Boves una targa con le informazioni essenziali dell’animale e una piccola dedica.

Il Comune ha bloccato tutto “per ragioni amministrative”.

