Classifica di gradimento presidenti di regione e sindaci del Sole 24 Ore: bene Cirio, male Lo Russo

TORINO – Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica Governance poll del gradimento di sindaci e presidenti di regione, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Ottimo posizionamento per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che sale sul podio: con un gradimento del 59% si piazza al terzo posto dietro Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) e Luca Zaia (Veneto, 66%).

Il commento del presidente

«I problemi sono ancora tanti e quindi prendiamo questo ottimo piazzamento come stimolo a metterci ancora più impegno e ancora più lavoro», è il commento – cauto – di Cirio.

«Sono contento – aggiunge – perché credo che sia anche un un riconoscimento all’impegno e al lavoro, perché io ce la metto tutta e fa piacere quando questo viene percepito».

Giù il sindaco Lo Russo

Male nel sondaggio, invece, il primo cittadino di Torino: è solo 72esimo su 97 con un consenso al 50,9; era 57esimo nel 2024. In un confronto con i sindaci delle prime tre città d’Italia, Giuseppe Sala è al nono posto nonostante le mille polemiche sulla sicurezza a Milano (+1,3%), Gaetano Manfredi sindaco di Napoli è terzo a pari merito con il collega di Bari Vito Leccese; solo il romano Roberto Gualtieri slitta più in basso (89esimo).

«Non lavoriamo per i sondaggi»

«Siamo impegnati nella trasformazione della città – ha dichiarato Stefano Lo Russo – ci sono parecchi cantieri in corso e siamo consapevoli che questo può non attrarre un grosso consenso. Ma lo stiamo facendo nell’interesse della città e sappiamo di essere sulla strada giusta. Quando i cantieri saranno terminati non ci saranno più disagi e potremo recuperare anche l’eventuale consenso perso. Noi non lavoriamo per i sondaggi, ma per Torino».

