A Torino Xmas Comics torna la zona rossa dedicata ai fumetti erotici

TORINO – Alla decima edizione di Xmas Comics, l’evento organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for fun in programma il 14 e 15 dicembre all’Oval Lingotto di Torino, torna la Zona Rossa, l’area riservata ad un pubblico maggiorenne dedicata ai fumetti erotici, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità, allestita in collaborazione con Mysecretcase.

In esposizione, anche quest’anno, la mostra di grandi autori italiani e giapponesi che si sono cimentati nella produzione erotica, a cura di Xmas Comics.

Gli autori

Presenti agli stand della Zona Rossa alcune autrici italiane, come Ester Cardella, illustratrice e fumettista poliedrica, che attraverso le sue opere lancia messaggi di indipendenza, sensualità, emancipazione; Krisfits, una content creator e streamer, grande appassionata di disegno e del genere Hentai; torna Daniele “Il Rinoceronte” Daccò, noto per il suo tratto distintivo e la capacità di raccontare storie che combinano sensualità e ironia; novità del 2024 è Felinia, autrice amata per il suo approccio diretto e graffiante nel rappresentare il mondo dell’eros attraverso un linguaggio visivo fresco e contemporaneo.

Gli incontri

Sempre legati alle tematiche su sessualità, rispetto e violenze, sono in programma diversi appuntamenti di approfondimento e confronto nella sala incontri; sabato 14 dicembre alle 13 in Sex Workers: difficoltà legali e legalizzazione dei diritti Annalisa Atomic Blonde, creator di OnlyFans, condivide la sua esperienza sulle difficoltà legali e burocratiche che affrontano i sex workers in Italia, paragonando la situazione a quella di altri Paesi, come il Belgio. Annalisa è protagonista anche dell’incontro di domenica alle 13 Sessualità libera: monogamia come costrutto sociale, in cui parla di come gestisce la vita matrimoniale e la gestione del proprio lavoro con il suo partner che è anche il suo manager.

Doppio appuntamento anche con Felisja Piana alias FishBall, giovane modella diventata famosa a livello mondiale per la collaborazione con SuicideGirls, cantante trap e influencer con milioni di follower sui social. Sabato 14 dicembre alle 15 FishBall presenta sul main stage la sua prima graphic novel, Codice Libertà: in un futuro prossimo, in una Terra dominata da corporazioni e intelligenze artificiali che regolano la vita degli esseri umani dalla nascita alla morte, è stata creata una realtà digitale alternativa, chiamata M-IND, dove le persone possono sfogare i propri istinti. FishBall è un’hacker che semina il caos all’interno di M-IND e che ha rinunciato alla sua esistenza controllata dalle IA nella realtà. Scritto insieme allo sceneggiatore Marco Daeron Ventura e con i bellissimi disegni di Daniel Scalisi e Martina Destro, Codice Libertà è presentato dall’autrice insieme a Mr. Marra, per esplorare temi legati all’emancipazione personale e alla libertà.

Domenica alle 14 in sala incontri si parla invece di Sessualità libera e violenze di genere, insieme ai talent di MySecretCase. L’incontro con FishBall approfondisce questioni come la censura dei temi sessuali sui social, anche quando trattati a scopo divulgativo, e la violenza di genere online. L’incontro è moderato da Davide Marra (Mr. Marra) e Bicole Montanino (Bickygram).

