Castellamonte: si scontrano due automobili, una donna è morta

CASTELLAMONTE – Purtroppo non c’è stato nulla da fare per la donna di 54 anni rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale verificatosi intorno all’ora di pranzo di oggi.

Secondo quanto si apprende, due automobili, una Lancia Ypsilon e una Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente sulla strada per le frazioni Campo e Muriaglio a Castellamonte. Ad avere la peggio la 54enne a bordo della Lancia. Sarebbero rimaste ferite anche altre due donne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso che hanno prestato i primi soccorsi alla donna che, purtroppo, è morta. Presenti anche i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri di Ivrea per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Notizia in aggiornamento

