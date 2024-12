Sosta a pagamento nell’area centrale di Torino nei giorni festivi: da quando e in quali date

TORINO – Domenica 8 dicembre aprirà ufficialmente il periodo delle festività natalizie.

Per questo, come comunica GTT, per favorire la rotazione delle auto e migliorare la mobilità nell’area centrale del capoluogo piemontese, in concomitanza delle aperture festive delle attività commerciali, la sosta a pagamento nelle strisce blu sarà in vigore in tutte le sottozone A.

I giorni festivi saranno:

domenica 8 dicembre

domenica 15 dicembre

domenica 22 dicembre

Quello proposto dalla Città di Torino sarà un Natale ricco di eventi e iniziative che intratterranno torinesi e turisti fino al 6 gennaio 2025.

Installazioni luminose, mercatini, cori gospel e tante attività gratuite e diffuse animeranno il capoluogo piemontese. Così come non mancheranno i simboli della tradizione, come l’albero di Natale a Palazzo Civico e il Boschetto di Natale in Piazzetta Reale, il Calendario dell’Avvento, i mercatini del Villaggio di Natale in piazza Solferino e il Presepe di Emanuele Luzzati, accompagnato quest’anno dalla novità del Teatrino di Natale.

