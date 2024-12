Frontale tra due automobili a Castellamonte: la vittima è la 54enne Lorenza Ardissone

CASTELLAMONTE – È la 54enne Lorenza Ardissone la donna rimasta vittima del grave incidente stradale verificatosi intorno all’ora di pranzo di ieri

Due automobili, una Lancia Ypsilon e una Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente sulla strada per le frazioni Campo e Muriaglio a Castellamonte. Ad avere la peggio la 54enne a bordo della Lancia che è morta sul colpo. Sono rimaste ferite anche altre due donne, una 33enne di Val di Chy e una 62enne di Milano, trasportate in elisoccorso all’ospedale di Cuneo. Entrambe in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri di Ivrea per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto si apprende, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese