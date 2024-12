CioccolaTò si sposta in piazza Vittorio e nei palazzi storici e cambia format

TORINO – Torna CioccolaTò ma cambia data, luogo e formula. Il nuovo periodo annunciato dalla cità di Torino è da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo 2025, la location piazza Vittorio Veneto.

Torino e il Piemonte sono da sempre legati alla produzione di cioccolato di qualità: su questo territorio esiste una tradizione cioccolatiera molto radicata ed è presente un folto tessuto di imprese piccole, medie e grandi che lavorano alla sua produzione, tra cui numerosi Maestri del Gusto di Torino e provincia. Un territorio di eccellenza agroalimentare dove anche il Giandujotto conquisterà il suo marchio IGP.

Il centro cittadino e nello specifico Piazza Vittorio Veneto e alcune sedi museali e palazzi storici come il Museo Nazionale del Cinema, il Circolo dei Lettori, le Gallerie d’Italia, il Polo artistico e culturale le Rosine, diventeranno il palcoscenico ideale per ospitare l’evento che vuole diventare un punto di riferimento per l’intera filiera, su scala nazionale e internazionale. Per il 2025 è stato dunque creato un Comitato d’Indirizzo, costituito da rappresentanti di Camera di commercio di Torino, Città di Torino, Regione Piemonte, Associazioni di categoria e Turismo Torino e Provincia con l’obiettivo di realizzare una manifestazione di richiamo, con format, concept e identità visiva completamente rinnovati.

Cambia il format

La nuova edizione vuole valorizzare Torino come grande città del cioccolato, offrendo ai visitatori un’esperienza multisensoriale che intreccia gusto e cultura. Si punterà sull’artigianalità e sull’eccellenza, grazie alla qualità delle materie prime e alla maestria dei più grandi cioccolatieri torinesi, piemontesi, italiani, internazionali, ma ci sarà spazio anche per un ricco programma di appuntamenti, degustazioni e iniziative per coinvolgere il pubblico e le imprese, dalle attività divulgative e didattiche agli incontri btob e di networking, senza ovviamente trascurare gli aspetti culturali e di approfondimento su temi come sostenibilità, tradizione e futuro della filiera.

Artigiani e produttori di cioccolato possono chiedere di parteccipare.

