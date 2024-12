Dalla Regione Piemonte un voucher di 1000 euro a figlio per le famiglie, anche quelle omogenitoriali

TORINO – Si chiama Vesta ed è un piano voluto dalla Regione Piemonte che prevede un voucher di 1000 euro a bambino (da 0 a 6 anni) per 10mila famiglie piemontesi, comprese quelle omogenitoriali. La somma può essere spesa per pagare servizi per l’infanzia (dal nido alla scuola materna), baby sitter, centri estivi, attività sportive.

Lo stanziamento previsto, spiega l’assessore Marrone, è di 34 milioni di euro, la misura partirà entro la metà del 2025. A questa somma di aggiungono 5 milioni di euro destinati all’attività dei centri pubblici per le famiglie. Per accedere a Vesta ci sarà un tetto Ise.

