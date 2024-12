Operaio cade dal terzo piano a Caselle: grave alle Molinette di Torino

CASELLE – Un operaio e titolare di un’impresa edile di 37 anni è caduto dal terzo piano di un edificio in ristrutturazione in via trilussa 3 a Caselle torinese. Nell’impatto con l’asfalto ha battuto violentemente la testa e d è stato immediatamente soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Molinette di Torino, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto dell’incidente sul lavoro, avvenuto intorno alle 15:30 di oggi, venerdì 6 dicembre, sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 anche la polizia e i tecnici dello Spresal per controllare se sono state rispettate le misure di sicurezza in cantiere.

