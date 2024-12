Pecetto, condannato in Appello l’ex direttore sanitario della clinica San Luca

PECETTO – Francesco Arnoletti, ex direttore sanitario della clinica San Luca a Pecetto, dopo essere stato assolto in primo grado, è stato condannato in Appello a 1 anno 8 mesi e 20 giorni per falso.

Arnoletti è accusato di aver fatto “taroccare” alcune cartelle cliniche per eseguire degli interventi, tutti di chirurgia vascolare sulle vene varicose. Le indagini coordinate dal pm Giovanni Caspani e condotte dai carabinieri del Nas avevano evidenziato delle anomalie nelle cartelle su segnalazione dell’Asl To5.

Le anomalie sono state confermate come falsi da tre dipendenti che hanno patteggiato, accusando Arnoletti di averli spinti a farlo. Il medico rifiuta ogni accusa anche se secondo la Procura di Torino si sarebbe contraddetto nella ricostruzione dei fatti.

La Corte d’Appello di Torino oltre alla condanna obbliga Arnoletti a un risarcimento di 13.500 euro all’Asl TO5.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese