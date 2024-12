Si scontrano tre auto tra Savigliano e Genola: automobilista in codice rosso

SAVIGLIANO – Due auto si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 dicembre, sulla strada statale 20 tra Savigliano e Genola. Nell’impatto hanno coinvolto una terza vettura.

Numerosi feriti, tra cui un uomo estratto dalla sua vettura e trasportato in codice rosso in ospedale. Illese una mamma con sua figlia, oltre ad alcuni feriti lievi.

Sul posto i Vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Savigliano e Fossano; i sanitari del 118 da Savigliano e un’automedica da Levaldigi; la polizia locale di Savigliano e i Carabinieri di Marene.

“A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli, la statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 48 a Savigliano, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile” – fa sapere l’Anas.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese