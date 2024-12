Basket: niente da fare per la Bertram Derthona, perde in casa contro Treviso 90-95

CASALE MONFERRATO – La Bertram Derthona non riesce a vincere e in casa, al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, perde la sfida della decima giornata contro la Nutribullet Treviso con il punteggio di 90-95.

La partita

Pronti via e Kuhse crea sia per sé che soprattutto per Vital, efficace dalla distanza con cinque punti consecutivi, ma i tiri da vicino di Bowman e Alston tengono lì la NutriBullet (9-4).

Dopo un tap-in di Kamagate per il +7 locale, una tripla di Olisevicius e un concreto Bowman non fanno perdere ulteriore contatto agli ospiti, che però continuano a inseguire le folate dal palleggio di Vital e Strautins (19-13). Dopo un gioco da tre punti di Mascolo per il -3, Kuhse e Vital continuano a bombardare dall’arco e fanno scappare in amen il Derthona sul 29-18, prima che Olisevicius interrompa l’impasse di Treviso con jumper e assist del taglio vincente di Mezzanotte.

Il quarto si chiude però nel segno dei piemontesi e in particolare di Weems, autore della bomba del 32-22 sulla sirena. Il secondo periodo inizia meglio per i biancoblu, che piazzano un break di 2-11 con Olisevicius e Macura letali in uscita dai blocchi e un gioco da tre punti di Bowman che rimette la NutriBullet sul -1, prima che una tripla ben costruita per Denegri ridia ossigeno ai padroni di casa (37-33).

Nonostante Treviso tocchi più volte il -1, Kamagate e Strautins nel pitturato respingono via gli avversari ma ancora Paulicap sotto canestro e un concreto Mascolo completano il riaggancio ospite a quota 41.

Grazie ai liberi di Olisevicius e a un’accelerazione di Bowman, la NutriBullet si porta anche avanti di 3 lunghezze, prima che Kuhse pareggi i conti con la bomba che manda le squadre negli spogliatoi sul 46-46.

La ripresa comincia con un gran botta e risposta tra i playmaker Mascolo e Kuhse e i centimetri di Paulicap e Kamagate, mantenendo così il match in grande equilibrio (56-56). Una tripla di Alston e i liberi di Olisevicius provano a dare il giusto guizzo ai biancoblu, il cecchino Vital e soprattutto due bombe di Baldasso, comunque sia, annullano gli effetti anche di un appoggio di Mascolo e ridanno la leadership della gara a Tortona (69-63).

Dopo un tap-in vincente di Macura, Vital scrive anche il nuovo +7 Bertram dall’angolo ma Olisevicius batte la sirena con la fondamentale tripla del 72-68 dopo 30’. Una splendida circolazione di palla finalizzata da Severini, successivamente, viene annullata da uno scatenato Bowman, sia in versione assistman che realizzando dall’arco, lasciando poi a Olisevicius l’onere di firmare la bomba del 75-76 a 7’ e mezzo dal termine.

Baldasso interrompe lo 0-8 di parziale avversario con un gioco da tre punti e poi i colpi tra Macura e Strautins non fanno uscire il match dai binari di un grande equilibrio, lasciando poi a Paulicap firmare il tap-in dell’82-82 a 4’ e mezzo dal termine. Dopo un paio di voli oltre i 3.05 dell’atletico Kamagate, Bowman dall’altra parte mette in mostra tutto il proprio talento con tiri liberi, super bomba e canestro in virata dell’86-89 con 120” ancora sul cronometro.

A seguito di un pesante 0/2 dalla lunetta di Severini, Olisevicius piazza un gran canestro in passo e tiro per il +5 Treviso, Severini fallisce anche un tentativo perimetrale ma Vital è pronto per un tap-in importante dell’88-91. Successivamente, Mascolo fallisce una coppia di liberi, Weems fallisce però il tiro del riaggancio e stavolta Mascolo non trema, firmando il +5 e un errore di Strautins condanna i padroni di casa al k.o. Finisce 90-95.

I veneti sono stati trascinati dai 25 punti, 6 rimbalzi e 4 recuperi di Olisevicius (29 di valutazione), oltre che dai 21 punti, 8 assist e 8 falli subiti di Bowman (32 di valutazione), dai 16 punti e 7 assist di Mascolo e dai 14 punti e 9 rimbalzi di Paulicap. Ai bianconeri non sono bastati i 22 punti, 5 rimbalzi e 8 assist di Vital, i 19 punti e 7 rimbalzi di Strautins, i 18 punti con 10 rimbalzi di Kamagate (25 di valutazione) e i 12 punti e 7 assist di Kuhse.

