Verbania, lavori in Piazza Fratelli Bandiera: gratuiti il parcheggio di piazza Mercato e quelli di via Sironi a ridosso della Navigazione

VERBANIA – A Verbania, a partire da lunedì 9 dicembre e fino a venerdì 13, Piazza Fratelli Bandiera sarà interessata da una serie di lavori per la riasfaltatura di alcune parti ammalorate della pavimentazione

Dalle ore 8:00 di lunedì, la rampa di discesa dal lungo Fiume inizierà ad essere interessata dal cantiere, mentre il divieto di sosta nell’area scatterà dalle ore 9:00. L’Amministrazione, per minimizzare l’impatto dei lavori sulla cittadinanza, ha disposto che alcune aree di parcheggio limitrofe siano gratuite fino al termine dei lavori, fissato entro venerdì 13 alle ore 17:00.

Per tutta la durata del cantiere, i parcheggi in piazza Mercato e quelli di via Sironi (il parcheggio nuovo, a ridosso della Navigazione) saranno dunque gratuiti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese