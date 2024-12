Verbania, ubriaco minaccia e aggredisce l’autista di un bus: denunciato

VERBANIA – A Verbania, nei giorni scorsi, un uomo ubriaco ha minacciato e aggredito l’autista di un bus.

L’esagitato, dopo essere salito sull’autobus, ha minacciato di morte il conducente. Dopodiché, ha iniziato a colpirlo ripetutamente al volto, costringendolo a fermare il bus. Sul posto è poi intervenuta la polizia. Alla vista degli agenti, l’uomo ha inveito anche contro i poliziotti e, dopo aver spintonato un agente, si è buttato a terra fingendo un malore.

Accompagnato al pronto soccorso per accertamenti, l’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo è stato poi portato in carcere, dove è in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese