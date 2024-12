Biraghi e Fondazione Torino Musei: una sinergia per la cultura piemontese

TORINO – Dopo la collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano – avviata in occasione dell’iniziativa “Sotto i portici del Risorgimento” nel mese di luglio 2024 – Biraghi annuncia l’inizio di un nuovo sodalizio, questa volta in cooperazione con Fondazione Torino Musei.

L’accordo, che prevede una serie di attività di co-marketing tra Biraghi e la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

La partnership durerà fino al 31 dicembre 2025 e comprenderà uno scambio di visibilità tramite distribuzione di materiale promozionale e di comunicazione: nel Negozio Biraghi di Piazza San Carlo saranno presenti brochure e programmi della Fondazione Torino Musei e nell’Educational Area della GAM, durante le attività educative, saranno distribuiti i Biraghini Snack come merenda per tutti i partecipanti dei laboratori per le famiglie organizzati dal Dipartimento Educazione.

“Con l’iniziativa realizzata pochi mesi fa con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano prima e con questa nuova collaborazione adesso, vogliamo dare il nostro sostegno a quelle che sono le eccellenze culturali del territorio piemontese” – commenta Daniele Di Palma, Direttore Marketing Biraghi – “La Fondazione Torino Musei rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dell’arte, e non solo. Lavorare con la Fondazione Torino Musei è, e continuerà a essere, per noi motivo di grande soddisfazione, oltre che un valido esempio di come sinergie locali possano creare valore per tutta quanta la città”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese