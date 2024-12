Il Centro del Protagonismo Giovanile Cpg Torino, restituito al territorio grazie ai fondi Pnrr

TORINO – Il complesso edilizio di strada delle Cacce 36, ex Istituto professionale Lanza e Porceddu, che ospita il Centro Protagonismo Giovanile e centri socio-assistenziali, è stato interessato da interventi di manutenzione straordinaria per potenziare i servizi di aggregazione per i giovani e di attività sociali per la collettività. Il pacchetto di interventi sull’area, 800 metri quadrati di estensione e dal valore di un milione di euro, ha previsto l’adeguamento strutturale del complesso con il rifacimento delle coperture e delle pensiline di accesso, la sostituzione dei serramenti interni ed esterni, il ripristino delle pavimentazioni e dei controsoffitti e la sostituzione complessiva degli impianti idrosanitari, elettrici e meccanici. Per le aree esterne si è provveduto, invece, alla sistemazione degli accessi delle recinzioni e delle aree verdi.

Il progetto si inserisce nel Piano Integrato Urbano della Città di Torino che prevede interventi di rigenerazione urbana sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e dell’inclusione.

“Restituiamo oggi al territorio e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi un posto rinnovato, ma che allo stesso tempo mantiene salda la sua identità di presidio per la comunità – sottolinea l’assessora Carlotta Salerno. Non a caso celebriamo la fine dei lavori insieme al ventesimo compleanno del Cpg Torino, una realtà ormai consolidata, vero e proprio punto di riferimento sul quartiere e in città. Con l’inaugurazione del Cpg iniziamo a vedere i primi risultati concreti degli interventi realizzati grazie alle risorse del PNRR, con cui la Città ha potuto dare il via al restyling di altri 16 centri del protagonismo giovanile che sono in cantiere proprio in questi mesi e che inaugureremo il prossimo anno.”

“La ristrutturazione del CPG e i 20 anni dalla sua apertura sono un punto di arrivo ma anche di ri-partenza per un luogo che, in questo territorio, lavora per e con i giovani per costruire opportunità, dare concretezza e prospettiva alle idee ed alle aspirazioni nelle nuove generazioni – afferma Lorenzo Siviero, presidente dell’associazione Il Laboratorio – C.T.M. “Proseguiamo parallelamente con un intenso lavoro che mira a rendere il Cpg a tutti gli effetti un punto di riferimento per la produzione culturale ed i circuiti live, in città ed a livello regionale e nazionale. La riqualificazione PNRR del CPG è stata la dimostrazione di come le Istituzioni e il Terzo Settore Culturale, quando fanno sinergia, determinano efficienza, qualità ed effetti positivi sul territorio.”

EVENTI

Oggi, domenica 8 alle ore 18, l’esibizione di Mario Levis in Crazy Fantasy e Silvia e Silvia Laniado del Circa Madera in Note Dolenti.

