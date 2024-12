Il raduno dei Babbi Natale è un successo: in migliaia per i bambini del Regina Margherita di Torino

TORINO – Si è tenuto questa mattina il tradizionale raduno dei Babbi Natale davanti all ‘AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per l’iniziativa benefica a favore dell’ Ospedale Regina Margherita, a cura della Fondazione FORMA.

In migliaia si sono presentati vestiti con il tipico abito rosso davanti all’ospedale per augurare il buon Natale ai bambini ricoverati, regalare loro un sorriso, ma anche di raccogliere fondi per il reparto di Patologia Neonatale.

Presenti con le loro acrobazie anche i supereroi dell’Associazione Supereroi Acrobatici, che hanno consegnato i doni ai bambini, dopo essersi calati dal tetto. Per la città di Torino, presenti il sindaco Stefano Lo Russo e la consigliera metropolitana delegata alle politiche di parità Rossana Schillaci. Con loro anche Jacopo Rosatelli, assessore della Città di Torino alle politiche sociali.

