Cosa (non) sappiamo fino a ora della Malattia del Congo

TORINO – È bene chiarire sin dal principio che non si farà nessun allarmismo, che non si vuole ripiombare nella paura che la pandemia da Covid si è lasciata dietro, ma è giusto attenzionare su quanto sta accadendo in Congo.

Qui, una “malattia misteriosa” è stata segnalata a Panzi, località e zona sanitaria della provincia di Kwango nel Sud-Ovest del Paese. Panzi, epicentro di questi casi, è una comunità rurale che si trova a più di 700 km dalla capitale Kinshasa. Si parla già di circa un centinaio di morti, ma i dati sono da confermare.

Perché si parla di malattia misteriosa e quali sono i sintomi

Si parla molto in questi giorni di malattia misteriosa intorno a cui ruotano ancora molte incertezze. Questo succede perché, in realtà, senza diagnosi clinica e di laboratorio. Si tratta quindi di un virus che va ancora isolato e studiato.

Ma una cosa la sappiamo: si presenta con sintomi che sono simili a quelli influenzali.

Tra le ipotesi dell’Oms, che ha annunciato di aver inviato un gruppo di esperti per indagare sull’origine di questa malattia non ancora diagnosticata, vi è quella che si tratti di un agente patogeno respiratorio accompagnato da sintomi come febbre alta, mal di testa, mal di gola, tosse, e potrebbe portare anche ad anemia.

I soggetti più colpiti sono i bambini, in particolare sotto i cinque anni, e i giovani sotto i 25 anni, trattandosi in particolare di zone in cui purtroppo spesso si ha a che fare con la malnutrizione che compromette il sistema immunitario.

Secondo Massimo Ciccozzi, ordinario di Epidemiologia all’Università Campus Bio-medico di Roma, “occorre un monitoraggio epidemiologico con attenzione ai voli verso l’Italia, controllando le persone con sintomi simil-influenzali con i tamponi in modo da escludere determinate malattie”.

Ancor più perché in Italia il Giubileo porterà un numero consistente di pellegrini, almeno 38 milioni. Per l’esperto, dunque, “bisogna effettuare un monitoraggio epidemiologico anche a livello regionale. Oggi si può cambiare continente in 12 ore, è fondamentale una maggiore attenzione a ciò che può comportare un grande movimento di popolazione”.

Il caso di Lucca

Ha fatto in breve tempo il giro del nostro Paese la notizia di un uomo di Lucca che sarebbe rimasto contagiato dal virus e sarebbe guarito. Potrebbe essere il primo caso in Italia della malattia X.

L’uomo, un cinquantenne, lavora in Congo a circa 700 km dalla zona di Panzi dove sono stati stato documentati casi e decessi per il misterioso virus.

Secondo quanto riportato da Ansa, l’uomo rientrato in Italia ha manifestato “una sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile alla malattia che sta colpendo una regione del paese africano”, come precisa in una nota Maria Rosaria Campitiello, Capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute.

Ricoverato nell’ospedale San Luca di Lucca dal 22 novembre al 3 dicembre. L’ospedale di Lucca, dopo l’allarme sanitario per il focolaio congolese, ha informato l’Istituto Superiore di Sanità ed i campioni prelevati dal paziente stanno per arrivare all’ISS.

