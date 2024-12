Imbrattata con scritte No Vax la scuola Gobetti di Beinasco, ma i ragazzi l’hanno già ripulita

BEINASCO – Una serie di odiose scritte a firma No Vax sono apparse nel fine settimana sui muri della scuola media Gobetti di Beinasco. Con vernice rossa e la tripla V come firma sono stati imbrattati i muri della scuola e del centro giovani.

E’ stato il sindaco Daniel Cannati a denunciare quanto accaduto.

“Da Sindaco, e a nome di tutta l’Amministrazione, sono indignato per un’azione che, oltre a ferire l’immagine della nostra città, punta in modo vile a intimidire la scuola, luogo intoccabile di cultura, dialogo e futuro per i nostri ragazzi. – ha scritto – Chi mi conosce sa bene quanto ritenga sacra la libertà di espressione, anche quando le idee sono distanti dalle mie, ma questo gesto non ha nulla a che fare con la democrazia: questi sono vandali, incivili e senza rispetto per un bene di tutta la comunità come la scuola”.

“Non possiamo accettare che qualcuno cerchi di imporre le proprie idee danneggiando i beni comuni – ha concluso – e costringendo la comunità a spendere risorse, che potrebbero essere spese meglio per le città, per rimediare a questi atti vandalici”.

Immediata è stata la risposta della comunità, visto che già nella giornata di oggi i ragazzi del Centro Giovani Lab 10092, gestiti dalla cooperativa Madiba, si sono messi all’opera per ripulire lo scempio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese