Uccisione di colombi, le associazioni animaliste e ambientaliste contro la Città Metropolitana di Torino

TORINO – Le associazioni animaliste e ambientaliste contro la Città Metropolitana di Torino.

ENPA, LAV, LEAL, LEGAMBIENTE, LIDA, LIPU, OIPA, PAN, PRO NATURA Torino e SOS Gaia, si schierano infatti contro le decisioni del Consiglio che ha approvato un Piano di uccisione, anche con fucili, dei colombi in aree rurali e urbane, evitando di dare rilievo e preminenza a interventi non cruenti.

La Città Metropolitana ha deciso di non ascoltare le proposte delle associazioni che si occupano della tutela degli animali e degli ambienti naturali. Altresì, non sono stati presi in considerazione gli interventi realizzati o in fase di realizzazione in comuni italiani o europei di uso di contraccettivi, come quello in atto da parte del Comune di Bruxelles.

La Città Metropolitana non ha una visione volta alla tutela degli animali e a politiche per favorire una convivenza pacifica tra umani e animali selvatici, per questo motivo le associazioni del Tavolo Animali & Ambiente hanno già annunciato di voler presentare un ricorso al Consiglio di Stato, contro un provvedimento che causerà sofferenza e morte.