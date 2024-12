Vacanze sulla neve 10 mete imperdibili per chi viaggia in Italia

Dal Trentino al Piemonte, dalla Lombardia alla Toscana, dal Lazio alla Calabria l’Italia propone innumerevoli soluzioni vacanza di cui godere sulla neve. Per un’esperienza indimenticabile la proposta più allettante mette in fila dieci fra le destinazioni più attraenti del nostro splendido territorio. Dieci soluzioni di cui scoprire ampi dettagli su piste, impianti di risalita e attività invernali, per sfruttare al meglio la stagione sciistica assicurandosi interessanti consigli sul soggiorno e rendere indimenticabile l’esperienza.

L’Italia d’inverno, da nord a sud godiamoci una vacanza sulla neve spostandoci in auto

Scoprire l’Italia d’inverno considera anche l’idea di approfittare dei panorami innevati, per respirare appieno il fascino romantico e frizzantino della neve.

Da nord a sud, dall’Alto Adige alla Calabria, il nostro paese offre interessanti opportunità per una vacanza sulla neve. La scelta più comoda per raggiungere una qualsiasi località è quella di muoversi a bordo di un’auto, senza dover sottostare agli orari di bus e treni, azzerando i lunghi tempi di attesa delle coincidenze.

Se la località prescelta è particolarmente lontana, vale la pena inserire nel percorso di viaggio un volo aereo, per poi utilizzare un’auto da prendere a noleggio in aeroporto. Noleggiare un’auto a breve termine per le tue vacanze è una soluzione comoda e conveniente, soprattutto approfittando dei programmi fedeltà, delle tariffe flessibili e delle offerte proposte dagli autonoleggi.

Dieci soluzioni di vacanza sulla neve: le proposte italiane per l’inverno

Per chi ama la neve, l’Italia è in grado di ispirare la vacanza perfetta. Ecco dieci soluzioni apprezzabili, per un’esperienza da vivere spostandosi lungo tutto lo Stivale.

1. Madonna di Campiglio e il Trentino

Località modaiola, e autentica pietra miliare nella storia dello sci italiano, Madonna di Campiglio, è conosciuta per l’eleganza e la capacità di essere sempre e perennemente al passo con i tempi e l’innovazione. Situata nella conca naturale fra le Dolomiti di Brenta, i ghiacciai dell’Adamello e della Presanella, Madonna di Campiglio offre 20 impianti di risalita e 60 chilometri di piste, fra cui la famosa pista 3-Tre, dove vengono disputate gare di Coppa del Mondo di sci alpino.

Per chi non scia sono indicate escursioni con le ciaspole, corse sullo sleddog, e discese in pista sullo slittino nel tracciato dedicato.

Interessante anche l’itinerario cittadino alla scoperta della località, girovagando fra piazzette, viali e luoghi rappresentativi, apprezzando un’atmosfera ricca di carattere.

Innumerevoli le opportunità di soggiorno fra hotel a 4 e 5 stelle per i più esigenti, e soluzioni economiche a 2 e 3 stelle. Pensando a soluzioni diverse non manca la scelta di appartamenti sotto forma di residence o aparthotel, e B&B in zone appartate, per chi cerca una vacanza tranquilla.

2. Cortina d’Ampezzo e la neve del Veneto

Amata dai Vip, Cortina d’Ampezzo rappresenta la prospettiva di una vacanza raffinata. Ricca di tradizioni ha ospitato eventi dello sci mondiale e nel 2026 sarà la sede, insieme a Milano, delle Olimpiadi invernali.

Cuore pulsante e regina delle Dolomiti, patrimonio naturale Unesco, Cortina è in grado di offrire a chi la sceglie per una vacanza invernale 120 chilometri di piste per sci e snowboard, 35 impianti di risalita, una palpabile atmosfera hollywoodiana, e una proposta gastronomica degna dei migliori palati.

Rito di una qualsiasi visita a Cortina è la passeggiata in Corso Italia, dove si possono ammirare i tanti negozi alla moda, le vetrine dei grandi marchi, le gallerie d’arte. Interessante una visita al Museo delle Regole. Se il tempo è clemente, vale la pena dedicarsi a qualche visita naturalistica, scegliendo fra i vari sentieri.

Innumerevoli le soluzioni di soggiorno dalle proposte lusso a quelle economiche.

3. L’esperienza de La Thuile in Val d’Aosta

Quello de La Thuile è uno dei comprensori più interessanti del nostro paese. Grazie al collegamento con la stazione francese di La Rosiére, La Thuile entra a far parte dell’Espace San Bernardo, consentendo agli sciatori di sfruttare 160 chilometri di piste utilizzando un unico skipass.

Quanto agli impianti di risalita è possibile disporre di una telecabina, che trasporta 3mila persone l’ora, 8 seggiovie quadriposto, 3 triposto, 5 sciovie e 3 tapis roulant.

Il comprensorio vanta una delle più complesse piste italiane dedicate allo sci alpino. Si tratta della pista Tre Franco Berthod, dotata di un 73% di pendenza massima.

Per la pratica del fondo sono presenti 4 anelli di 3 – 5 – 7,5 – 10 km. L’offerta si completa con l’eliski, lo sleddog tour, e una full immersion alle terme di Pré-Saint-Didier. Modaiole e votate allo svago le vicine Morgex e Courmayer.

Scegliendo di soggiornare a La Thuile non mancano le opportunità, con soluzioni a prova di budget fra hotel residence e B&B.

4. Il Sestriere e le montagne del Piemonte

Cuore pulsante della montagna la vacanza al Sestriere è un’esperienza indimenticabile in ogni periodo dell’anno, a partire dall’inverno per la gioia di chi ama la neve.

Il comprensorio del Sestriere, ricco di storia, rientra fra le località italiane più apprezzate. Voluta e creata dalla famiglia Agnelli, su un territorio che non disponeva di molto, si colloca a cavallo fra la Val Chisone e la Val Susa a 2035 metri in Piemonte. Le piste da sci presenti si estendono per oltre 80 chilometri, rispondendo alle esigenze di principianti, che potranno impratichirsi sulle piste baby, e sciatori esperti, che apprezzeranno le piste solcate dagli atleti della Coppa del Mondo.

Gli impianti del Sestriere sono perfettamente collegati alle località del comprensorio sciistico internazionale di Vialattea, e presentano 70 impianti di risalita e 247 piste, calate in un paesaggio alpino estremamente ricco di suggestioni.

Per chi non scia si possono valutare alternative quali le escursioni verso i paesaggi innevati indossando le ciaspole, oppure la pratica dello snowboard, e non solo, nel complesso dello snowpark.

Tante le occasioni di soggiorno per chi sceglie il Sestriere, grazie a soluzioni per tutti i budget, e una ricca presenza di Hotel, Bed and Breakfast, case vacanza, residence e agriturismi.

5. La Lombardia dello sci: le piste di Livigno

Fra le località più apprezzate della Lombardia immancabile la presenza di Livigno, paradiso indiscusso della neve e dello shopping.

La località è perfetta per chi ama sciare, disponendo di 115 chilometri di piste per lo sci, con diversi cambi di pendenza, e 30 per lo sci di fondo. Interessante l’esperienza allo Snow Park del Mottolino, che ospita periodicamente anche gare di Coppa Europa di Sci Freestyle, snowboard e slopestyle.

Incastonata fra lo Stelvio e l’Engadina, Livigno è perfetta anche per praticare la neve con le ciaspole ai piedi, lo scialpinismo, le escursioni a bordo di motoslitta e slitta trainate dai cani, e l’avventurosa arrampicata sulle cascate di ghiaccio.

A Livigno gli acquisti sono esenti dal pagamento delle tasse, Iva in testa, quindi lo shopping offre un interessante risparmio.

Gli amanti della cucina potranno assaggiare le specialità di un’enogastronomia montana fra le più apprezzate, valutando l’ampia presenza di ristoranti, bar tipici e latterie.

La vicinanza alla Svizzera consente a Livigno di sfruttare lo status di zona extradoganale, con notevole risparmio per i turisti anche sulle spese di soggiorno, qualunque sia la scelta del luogo di pernottamento.

6. La Toscana e la neve dell’Abetone

A poco meno di due ore da Firenze possiamo apprezzare l’ambiente montano dell’Abetone. La stazione sciistica dell’Appennino vanta tre zone d’interesse, quella verso la Toscana caratterizzata dalle piste storiche, quella sul versante emiliano che si presenta con le tre piste Zeno, e la terza che si propone al turista con le piste della Val di Luce. In totale si tratta di 50 chilometri di piste, servite da 21 impianti di risalita, ripartirti fra skilift, seggiovie e tapis roulant. Completano la panoramica scuole di sci e snow park.

Chi opta per lo sci di fondo, potrà sfruttare la moderna pista anulare, 18 chilometri di autentica attrattiva.

Grazie alla presenza di piste non eccessivamente impegnative la località è perfetta per le famiglie con bimbi al seguito.

Fra i comprensori sciistici più rilevanti dell’Italia centrale l’Abetone è, di fatto, un passo montano, e dispone di un centro abitato di piccole proporzioni dove non è facile pernottare, se non prenotando con largo anticipo.

7. Il Terminillo, la montagna di Roma

Conosciuto anche come la montagna di Roma, il Terminillo rientra fra le stazioni turistiche invernali più importanti e meglio attrezzate del Centro-Sud Italia.

Ideale per i romani amanti dello sci, il comprensorio, posto proprio al centro dell’Italia, è raggiungibile facilmente da nord e da sud grazie all’autostrada A1 Milano-Napoli, e dall’Adriatico percorrendo la A24 o la A25.

Il Terminillo dispone di 10 piste da sci e snowboard, con diversi livelli di difficoltà, 3 seggiovie, 1 tapis roulant e la storica funivia. Punto di riferimento degli sciatori del centro Italia, si presta anche a escursioni sulle ciaspole, pratica del trekking e alpinismo.

Interessanti le opzioni di alloggio, dalle pensioni più economiche, ai resort, ai B&B, agli hotel a 5 stelle. Chi ama la natura può anche valutare il soggiorno in baita, calata perfettamente nell’ambiente circostante.

Per una pausa si può valutare la visita al Museo del Parco, o godersi le prelibatezze culinarie, tipiche di una cucina gustosa, semplice e genuina.

8. Le nevi dell’Abruzzo e la realtà di Roccaraso

La presenza di oltre 140 chilometri di piste, di cui 78 dedicate allo sci alpino, 38 impianti di risalita e tre diverse stazioni sciistiche fanno di Roccaraso una realtà che non ha nulla da invidiare ai grandi comprensori del nord.

Località sciistica di punta dell’Abruzzo si colloca nell’Alta Val di Sangro a 1.236 metri.

Il comprensorio può contare sulla presenza di 2 snowpark, e consente la pratica dello snowkiting e dell’eliski. A Pizzalto è presente un campo baby con giochi gonfiabili, cyclette sulla neve, servito dalla presenza di 2 tapis roulant.

Chi ama il fondo può utilizzare due anelli battuti sul Piano di Aremogna e tre anelli liberi per 24 chilometri.

Come interessante alternativa ci si può divertire mettendo i pattini per evoluzioni sul ghiaccio del Palaghiaccio, dotato di pista olimpica.

Roccaraso offre ampie opportunità di alloggi, da calibrare in base al tipo di soggiorno.

9. Il parco nazionale della Sila e la stagione sciistica in Calabria

Il parco nazionale della Sila vanta un territorio che si estende per 150mila ettari. A caratterizzarlo è la natura incontaminata, un paesaggio di rara bellezza, e la presenza di foreste, cime innevate, vallate, riserve naturali e rilievi.

L’ambiente invernale è perfetto per praticare ogni tipo di attività sportiva sulla neve, o più semplicemente per godersi un percorso con ciaspole e racchette ai piedi.

Nel parco sono presenti due comprensori sciistici, quello di Lorica con 20 chilometri di piste e 7 impianti di risalita, e quello di Camigliatello Silano con 4,3 chilometri di piste e un unico impianto di risalita.

La vacanza sulla Sila risponde anche alle aspettative delle famiglie con bimbi. Gli alloggi nel parco della Sila comprendono hotel low cost e hotel di lusso, con risposte adeguate a tutte le esigenze.

10. Sciare sull’Etna

Grazie alla presenza di due comprensori sciistici è possibile sciare e fare alpinismo anche sull’Etna, il vulcano italiano più alto e attivo.

Gli sportivi possono sfruttare le 10 piste, suddivise fra il comprensorio di Nicolosi, facilmente raggiungibile da Catania, in circa mezz’ora, e il comprensorio Skiarea Etna Nord-Piano Provenzana a Linguaglossa collocato a nord.

Quanto agli impianti di risalita sono disponibili in totale una seggiovia quadriposto e una biposto, una telecabina a 6 posti, e 6 skilift.

Vista la vicinanza a Catania il pernottamento è garantito da un’ampia varietà di soluzioni, comprese quelle cittadine.

