I servizi di Internet Banking di Intesa Sanpaolo di nuovo down

TORINO – “Le segnalazioni degli utenti indicano la possibilità di problemi con Intesa Sanpaolo”. Così esordisce il sito di segnalazioni di sistemi in down Downdetector. Dal pomeriggio di ieri, fino ad oggi si sono registrate centinaia di segnalazioni di problemi di accesso all’internet banking di Intesa Sanpaolo, compreso l’app Investo.

Dopo il down avvenuto nei giorni dell’accredito della pensione, che ha creato non poco panico e attesa tra i correntisti della Banca, ora un nuovo disservizio, meno acuto, ma comunque indice di difficoltà sul sistema informatico di Intesa Sanpaolo. I problemi di accesso non sembrano tutti risolti.

