Torino vuole illuminare meglio il monumento al Conte Verde

TORINO – Il Consiglio comunale di Torino ha chiesto di valutare la possibilità di un impianto di illuminazione che valorizzi il monumento e Amedeo VI di Savoia, più noto come “il Conte Verde”, opera dello scultore Pelagio Palagi che campeggia di fronte a Palazzo Civico dal 1853. Il monumento, opera di Pelagio Palagi venne realizzato a memoria della campagna militare condotta dal Conte Verde nel XIV secolo in difesa di Bisanzio, minacciata dai Turchi.

Il gruppo statuario fu peraltro oggetto, al tempo della sua collocazione di fronte al palazzo del Comune, di uno dei primi esperimenti di illuminazione elettrica, con lampade ad arco.

A questo proposito, il documento approvato in aula (presentato dal primo firmatario Ferrante De Benedictis, con un emendamento di Tony Ledda) invita l’amministrazione comunale ad avviare uno studio illuminotecnico per individuare soluzioni adeguate a illuminare il gruppo statuario del Conte Verde in modo energeticamente efficiente, così da poter ridare luce ad uno dei simboli più importanti della nostra città.

