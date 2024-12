Incendio a Pecetto Torinese: nessun ferito grazie all’intervento dei vigili del fuoco

PECETTO TORINESE – Martedì 10 dicembre, intorno alle 20, un incendio ha colpito un’abitazione in via Pinto 25, nel centro di Pecetto Torinese, causando gravi danni alla struttura. Il fuoco ha avvolto rapidamente il tetto, riducendolo in cenere. Fortunatamente, i proprietari sono riusciti a mettersi in salvo, evitando ferite o conseguenze più gravi.

Immediato è stato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco provenienti da Chieri per domare le fiamme e prevenire la propagazione del rogo ad altre abitazioni vicine. Anche i carabinieri di Pino e Chieri sono stati chiamati sul posto per garantire la sicurezza dell’area e supportare le operazioni di soccorso.

Secondo i primi accertamenti condotti dai vigili del fuoco, l’origine dell’incendio sarebbe da attribuire a un cattivo funzionamento della canna fumaria.

