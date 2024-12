Osservatorio del Mercato del Lavoro di Torino, rinnovato fino al 2026 l’accordo tra Città di Torino e IRES

TORINO – Attraverso un nuovo accordo quadro per il triennio 2024-2026, la Città di Torino e l’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte (IRES) rinnovano il rapporto di collaborazione all’Osservatorio del Mercato del Lavoro di Torino, finalizzato alla realizzazione di analisi, ricerche ed eventi volti ad aumentare la qualità dei servizi, accrescere le tutele nei confronti della cittadinanza e contribuire alla diffusione delle informazioni relative al mutevole mercato del lavoro.

L’accordo, con delibera su proposta dalla vicesindaca Michela Favaro, ha ricevuto l’approvazione della Giunta comunale.

La Città di Torino dispone e coordina, attraverso un tavolo di lavoro interistituzionale, l’Osservatorio del Mercato del Lavoro (OMLT), che ha tra i suoi compiti quelli di elaborare e mettere a disposizione di Istituzioni, parti sociali e cittadini, le principali fonti informative sul mercato del lavoro, monitorare i principali fenomeni connessi al mondo del lavoro, elaborare indicatori periodici e realizzare analisi a supporto della programmazione e della gestione di politiche e servizi.

Proprio l’utilizzo di dati e statistiche sono oggi infatti sempre più importanti per migliorare efficienza ed efficacia nella progettazione delle misure proposte nei bandi europei, quali PNRR e Pn Metro Plus, oltre che per migliorare la competitività delle PMI cittadine attraverso politiche locali e di rigenerazione urbana. L’Osservatorio e il suo tavolo di coordinamento assumono quindi un ruolo prioritario nella definizione dei percorsi di analisi e di studio sul Mercato del Lavoro Torinese, base su cui programmare politiche, progettualità e servizi.

Con il rinnovo dell’accordo Città di Torino e IRES Piemonte danno quindi continuità al percorso comune e alle attività fin qui portate avanti, che nel 2023 hanno prodotto importanti risultati, quali la realizzazione del sito Osservatoriolavoro su dominio comunale, la produzione del rapporto “Segnali di cambiamento: occupazione e domanda di lavoro dipendente a Torino tra il 2018 e il 2022” e quella del Rapporto Annuale 2023 “Imprese, lavoro e competenze a Torino”, oltre all’aggiornamento periodico dei dati a disposizione dell’Osservatorio stesso.

A comporre il tavolo di lavoro, assieme alla Città che ne ha il coordinamento, ci sono la Regione Piemonte, la Camera di Commercio di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro e l’INAIL. Con il rinnovo di oggi continua inoltre la collaborazione, con compiti di supporto scientifico e metodologico alle attività dell’OMLT, dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte).

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese