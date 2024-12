Voragno, investita da una bici a luglio: Rosangela Merlo è morta mesi dopo, aveva 67 anni

TORINO – Quasi cinque mesi fa Rosangela Merlo, 67enne di Ceres, è stata investita da una bicicletta in frazione Voragno. Da allora ha lottato per la vita, ma purtroppo non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate dalla donna, deceduta nella serata di lunedì 9 dicembre 2024.

La Merlo era una volontaria della protezione civile di Ceres.

L’incidente

Quel 22 luglio 2024 una bicicletta condotta da un 64enne ha investito in pieno la donna che stava camminando lungo la strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa dell’impatto, per questo è stata subito trasportata in elicottero in codice rosso al Cto di Torino.

Ora il ciclista, residente ad Ala di Stura, rischia una denuncia per omicidio stradale dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale.

