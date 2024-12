Addio ad Alberto Merlati, stella del basket di Cantù e della Saclà Asti. Il ricordo dell’amico Carlos Mina

ASTI – É morto a 81 anni Alberto Merlati, figura storica della Pallacanestro Cantù e della Saclà Asti. Cuneese di origine, Merlati iniziò a militare nelle fila del basket Cantù intorno ai 20 anni, vincendo anche il primo storico scudetto nel 1968. Proprio in queste stagioni divenne noto per essere un membro del “muro di Cantù”, insieme a Bob Burgess e Alberto De Simone.

In nazionale, Merlati firmò 30 presenze.

Carlos Mina, ex cestista statunitense che dal 1975 al 1979 ha giocato per Auxilium Pallacanestro Torino, lo ha ricordato così:

A very sad day. A teammate and friend of mine has passed. It was my first year in Italy and Alberto Merlati’s last, as he also retired from Basketball. He was also my roommate on road trips. Such an inspiration and I learned so much about the Italian way of life. It was an incredible year as we went to the finals of the Cup of Korac, and traveled to multiple countries. He was larger than life and a big man. We called him the Count, because of his presence and large goatee. I had not seen him in years, but the memories are still there. RIP Alberto!

Come molti sapranno, Alberto è stato un compagno di squadra nel mio primo anno in Italia e nel suo ultimo, quando si è ritirato dal basket. È stato anche il mio compagno di stanza nelle escursioni in trasferta. È stato una tale ispirazione e mi è piaciuto molto il suo punto di vista sulla vita italiana