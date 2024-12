Yazaki di Grugliasco, licenziati per 52 lavoratori.

GRUGLIASCO – Grave fumata nera per la Yazaki di Grugliasco, causata dalla cancellazione degli ordini Maserati. La società ha incontrato le parti sociali confermando la chiusura entro l’estate, con licenziamento per 52 dei 72 lavoratori. Ha annunciato la chiusura del sito in Piemonte.

La multinazionale opererà licenziamenti e chiusure in Germania e Regno Unito.

I Sindacati stanno cercando di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

