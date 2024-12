Incidente in Piazza San Carlo: un’unica indagata, attesa l’udienza

TORINO – Caso chiuso per il Comune di Torino, che non vede riconosciuta alcuna responsabilità nell’incidente avvenuto il 15 settembre scorso in piazza San Carlo, durante un evento del Salone dell’Auto. L’unica indagata è Barbara Rolfo, 47 anni, originaria di Alba, pilota non professionista, chiamata ora a rispondere di lesioni colpose. Nell’episodio rimasero ferite 12 persone.

La vicenda sarà affrontata davanti a un giudice di pace, presso l’ex carcere Le Nuove, sede dei giudici di pace torinesi, dove si attende la fissazione dell’udienza. Cinque delle vittime hanno presentato denuncia in Procura. Al centro della questione resta ora il nodo dei risarcimenti.

