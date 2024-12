Dal 14 dicembre cambia il codice della strada, ecco tutte le novità

TORINO – Il 14 dicembre è una data importante per tutti i cittadini. Cambia infatti il codice della strada con 36 novità su cui ha molto insistito il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Vediamo quali sono le novità principali.

Limiti di velocità

Per quanto riguarda i limiti di velocità cambia la getsione delle infrazioni multiple, cioè commesse sullo stesso tratto di strada in un arco di tempo limitato. Le multe non verranno sommate come prima ma verrà applicata solo la sanzione più grave. Per gli eccessi di velocità tra i 10 e i 40 chilometri l’ora, la multa va dai 173 ai 694 euro. Ma se il guidatore commette lo stesso tipo di infrazione in un centro abitato nell’arco di un anno, scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni, con una multa da 220 a 880 euro.

Cellulare alla guida

Se si utilizza il cellulare o un tablet al volante la prima violazione comporta una sanzione di 250 euro, a sospensione della patente da 15 a 60 giorni e la perdita di 5 punti della patente. Dalla seconda violazione in poi, la sanzione passa a 350 euro, la decurtazione dei punti sulla patente va da dagli 8 ai 10 punti e la sospensione della patente va dai 30 ai 60 giorni.

Alcol alla guida

Per chi viene fermato con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la nuova sanzione è tra i 573 e i 2170 euro, con la sospensione della patente tra i 3 e i 6 mesi. Se il tasso di alcol nel sangue è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, è previsto l’arresto fino a 6 mesi con multa dagli 800 ai 3200 euro, con sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il guidatore ha un tasso superiore a 1,5 grammi per litro di alcol nel sangue è previsto l’arresto da 6 mesi a un anno, una multa tra i 1500 e i 6 mila euro con la sospensione della patente tra i 12 e i 24 mesi.

Qualunque tipo di violazione a queste norme comporta la decurtazione di 10 punti della patente. Se la trasgressione avviene alla guida di un veicolo di altre persone, la sospensione della patente viene raddoppiata.

La novità più importante è che sulla patente dei sarà inserito un codice che vieta di assumere alcol prima di mettersi alla guida, codice che funzionerà grazie ad un dispositivo che il sanzionato dovrà applicare a proprie spese sull’auto.

Auto per neopatentati

Cambiano le cilindrate delle auto che possono essere guidate dai neopatentati. Nei primi tre anni di patente B, il limite di potenza delle auto da guidare sarà di 75 kW (101,9 CV) e di 105 kW per tonnellata (142 CV) per i veicoli elettrici o ibridi.

Animali abbandonati

La sanzione per chi abbandona animali per strada sarà fino a un anno di carcere e ammenda da 1.000 a 10.000 euro, anche se l’abbandono non ha causato incidenti. Se l’animale viene abbandonato utilizzando un veicolo, alla sanzione sarà aggiunta la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Assicurazioni

Il nuovo codice della strada attribuisce al proprietario del veicolo l’obbligo di verifica dell’assicurazione del veicolo, anche se affidato ad altre persone.

Monopattini

Novità importanti riguardano i monopattini. La nuova legge prevede l’obbligo di frecce, luci di stop e targa per i monopattini, per guidare i quali sarà necessario indossare il casco per i guidatori. Vietato per i monopattini uscire dai centri abitati. Tutti i veicoli dovranno avere un’assicurazione per la responsabilità civile e i trasgressori pagheranno una multa tra i 100 e i 400 euro. Vietata la circolazione contromano e i monopattini potranno circolare soltanto sulle strade urbane con un limite di velocità fino a 50 km/h, con l’obbligo per le società di sharing di installare apparecchiature per bloccare eventuali utilizzi illeciti.

Le novità per i monopattini non entrano in vigiore però dal 14 dicembre perchè sono necessari i decreti attuativi, attesi nelle prossime settimane.

Moto in autostrada

Passa da 150 a 120 cc (o 6 kW per i veicoli elettrici) il limite di cilindrata minima per poter viaggiare in moto su autostrade e tangenziali, purché il guidatore sia maggiorenne.

Guida contromano

Confisca obbligatoria del veicolo colto in guida contromano se ha provocato un incidente in curve o tratti a visibilità limitata con morti o feriti gravi.

Foglio rosa

Il foglio rosa verrà rilasciato soltanto dopo un numero minimo di esercitazioni pratiche in autoscuola, su autostrade, strade extraurbane e in situazioni di visibilità notturna.

Sospensione automatica della patente

Viene inserita la sospensione breve e automatica della patente, senza l’intervento del prefetto, da aggiungere alla sottrazione dei punti, alla prima violazione, se il guidatore ha meno di 20 punti sulla patente. È prevista una sospensione di 7 giorni con un punteggio tra i 10 e i 19 punti e di 15 giorni se il punteggio è tra uno e 9 punti. Nel caso il guidatore sia responsabile di un incidente, la durata della sospensione sarà raddoppiata.

