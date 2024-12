Telethon: a Natale in piazza per la ricerca sulle malattie genetiche rare

TORINO – Dal 14 al 22 dicembre torna la campagna di Natale della Fondazione Telethon, con iniziative anche in Piemonte per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Nelle piazze della regione, i volontari distribuiranno i “Cuori di cioccolato” il 15, 21 e 22 dicembre, come ringraziamento per una donazione di 15 euro. I fondi raccolti andranno a finanziare terapie e studi per offrire speranza a chi è affetto da queste patologie.

Le attività coinvolgeranno associazioni locali come AVIS e UNPLI, oltre ai volontari di Fondazione Telethon. Sarà inoltre possibile donare tramite il numero solidale 45510 per tutto il mese di dicembre.

Anche in Piemonte, la campagna punta a mobilitare cittadini e comunità per sostenere la ricerca e migliorare la qualità di vita delle famiglie colpite da malattie genetiche rare.

