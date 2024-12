Chiusa un’area cani a Novara per sospetti bocconi forse avvelenati

NOVARA – A Novara, nella giornata di ieri, è stata chiusa un’area sgambo per cani poiché si sospetta che ci fossero dei bocconi avvelenati.

È successo in via Crocetta, nella zona di corso Vercelli. Nell’area, i proprietari di alcuni cani hanno trovato delle polpette di carne che erano state nascoste sotto le foglie del parco. La notizia del ritrovamento è stata diffusa da Lida Novara, la Lega italiana per i diritti degli animali, tramite i social. A questo punto, è stata allertata la polizia locale che, una volta giunta sul posto, ha transennato l’area.

In questi giorni, gli agenti provvederanno alla bonifica e i bocconi ritrovati saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per capire se effettivamente contenessero sostanze pericolose e nocive per gli animali.

