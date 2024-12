Derthona Tortona dopo un’inizio difficile vince Reyes Venezia in rimonta 89-82

TORTONA – La Bertram Derthona conquista uno scontro diretto fondamentale in chiave Final Eight, superando l’Umana Reyer Venezia nell’undicesima giornata della Serie A Unipol.

Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, i bianconeri trionfano in rimonta per 89-82 dopo un avvio complicato che li aveva visti sprofondare fino al -16. La svolta arriva al rientro dagli spogliatoi: partendo dal -9 dell’intervallo lungo, Tortona cambia marcia con un terzo quarto dominante da 30-15, che ribalta l’inerzia della gara.

Decisivo il parziale di 26-6, iniziato sul 43-55 al 22’ e culminato nel 69-61 a pochi istanti dalla fine del terzo periodo. Da quel momento in poi, il Derthona non lascia più spazio alla rimonta avversaria, nonostante l’assenza di Gorham per tutto il secondo tempo a causa di un infortunio alla caviglia subito nell’ultima azione difensiva della prima metà di gara.

In classifica la Bertram sale a 12 punti assestandosi almeno per una notte al sesto posto della classifica e staccando di 4 i veneziani. In campionato il prossimo appuntamento è la trasferta contro l’Estra Pistoia di domenica 22 dicembre alle ore 17:30. I bianconeri ci arriveranno dopo aver saputo se avranno centrato lo storico traguardo della qualificazione alla Top 16 della Basketball Champions League nella decisiva sfida della prima fase a gironi in casa del BAXI Manresa, in programma martedì sera alle ore 20:30.

Foto Tommaso Baldasso

