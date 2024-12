I ragazzi del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Regina Margherita di Torino filmano la propria quotidianità e vincono il Concorso nazionale Sotto18 OFF

TORINO – Il cortometraggio Questo mondo fuori, realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, ha vinto il Concorso nazionale Sotto18 OFF, sezione competitiva di Sottodiciotto Film Festival & Campus riservata ai cortometraggi realizzati autonomamente in ambito extrascolastico dagli under 18.

Il film vincitore è stato premiato ieri sera, sabato 14 dicembre, a seguito della proiezione dei cortometraggi finalisti presso il Cinema Massimo. Visionati i dieci film in gara, la giuria del Festival (composta da Luciano D’Onofrio, regista e produttore, Sonia Gatti, critica cinematografica, ed Enrico Giovannone, montatore) ha assegnato il premio del Concorso nazionale Sotto18 OFF a Questo mondo fuori, per la delicatezza del racconto su un complesso argomento contemporaneo, espresso con una resa sperimentale che ha portato le ragazze a raccontarsi in prima persona prendendo in mano la telecamera. Infatti, per realizzare il cortometraggio, i giovani pazienti del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Regina Margherita di Torino hanno filmato con una videocamera la loro quotidianità, raccontando la propria esperienza di ospedalizzazione.

Anche il Premio DAMS (la cui giuria era composta da Beky Kingsley, studentessa triennale DAMS, Enrico Mollar, studente magistrale CAM e Carlotta Negretti, studentessa magistrale CAM) è stato attribuito a Questo mondo fuori, per l’originalità del tema che mette al centro i giovani, portandoli a raccontarsi in prima persona in modo toccante e privo di retorica.

