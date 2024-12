Incendio nella notte a Giaveno: tetto in fiamme in borgata Pomeri

GIAVENO – Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, un incendio ha interessato una casa in Borgata Pomeri, a Giaveno, destando preoccupazione tra i residenti della zona. Le fiamme si sono propagate rapidamente al tetto dell’abitazione poco dopo le 3 del mattino, costringendo all’intervento immediato dei soccorsi.

Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco di Giaveno, supportati da un carro fiamma, insieme alla squadra di Grugliasco Allamano, che hanno lavorato intensamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma una persona presente nell’abitazione è stata evacuata per precauzione, ricevendo assistenza sul posto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che possa essere stato originato da un problema all’impianto elettrico o da un malfunzionamento di un dispositivo domestico.

