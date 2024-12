Serie A1 Volley femminile: Pinerolo prende tre punti grazie al 3-0 contro Roma

PINEROLO – Dopo la netta sconfitta subita nel derby contro Chieri, Pinerolo non si lascia sfuggire l’occasione di riscattarsi pienamente. Una vittoria che vale molto, soprattutto come dimostrazione di carattere e compattezza del gruppo, ma che beneficia anche dei risultati maturati sugli altri campi: la vittoria al tie-break di Vallefoglia contro Cuneo (con le marchigiane ora qualificate agli ottavi di Coppa Italia) e il successo di Bergamo a Firenze, che resta tre punti dietro le pinelle, none in classifica con 15 punti.

Il netto 3-0 inflitto a Roma, ora ultima in solitaria, è arrivato con parziali di 25-15, 25-23, 25-17. Una prova di carattere per le pinelle che hanno imboccato la strada giusta.

In casa Wash4Green, spiccano i 18 punti di Smarzek, i 16 di Sorokaite, con Sylves e Perinelli entrambe in doppia cifra (10 punti a testa).

