Torino, aggredisce i carabinieri con calci e pugni: arrestato un 19enne

TORINO – Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione San Salvario di Torino hanno arrestato un giovane ragazzo di 19 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto in via Berthollet angolo via Saluzzo, nel corso del servizio “Strade sicure”. Qui, i carabinieri si sono avvicinati al giovane, che era in compagnia di altre persone, per effettuare dei controlli. Vedendo avvicinarsi i militari, tutti i ragazzi si sono dati alla fuga, tranne il 19enne che, per eludere il controllo, ha aggredito i militari, prendendoli a calci e pugni, per tentare la fuga.

Dopo essere stato bloccato, il ragazzo è stato arrestato e condotto in caserma.

